ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सात जनवरी से सिडनी में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया से जुड़े सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट मैदान (MCG) के नेट पर अभ्यास किया।

बीसीसीआई (BCCI) से रोहित के अभ्यास का वीडियो ट्विटर पर जारी करते हुए लिखा, ‘‘ इंतजार खत्म हुआ, हिटमैन (रोहित) का खेल शुरु होने वाला है।’’

The wait is over!

The Hitman @ImRo45 show is about to unfold #TeamIndia pic.twitter.com/DdagR1z4BN

— BCCI (@BCCI) January 1, 2021