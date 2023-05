VIDEO: ट्रेंट बोल्ट ने अपनी ही गेंद पर डाइव लगा कर पकड़ा शानदार कैच

राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ IPL के 66वें मुकाबले में शुक्रवार को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पंजाब किंग्स ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया जबकि राजस्थान टीम में रविचंद्रन अश्विन की जगह एडम जम्पा को मौका दिया गया.

पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की शुरूआत बेहद खराब रही क्योंकि राजस्थान के ट्रेंट बोल्ट ने पहले ही ओवर में प्रभसिमरन सिंह को पवेलियन की ओर चलता किया. पारी की दूसरी ही गेंद पर प्रभसिमरन ने बोल्ट को कैच थमा दिया. बोल्ट ने शानदार तरीके से ये कैच पकड़ा.

बोल्ट ने स्टंप्स की लाइन में फुलर लेंथ की गेंद डाली जिसपर प्रभसिमरन ने शॉट को चिप कर दिया. बोल्ट ने फॉलो थ्रू मैं अपनी दायीं तरफ डाइव लगाकर शानदार कैच लपक लिया.

WHAT. A. CATCH ?

Trent Boult grabs a screamer off his own bowling ⚡️⚡️

— IndianPremierLeague (@IPL) May 19, 2023