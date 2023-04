VIDEO: 35 साल के उमेश यादव का हैरतअंगेज कैच, देखते रह गए रोहित शर्मा

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (MI) के हाथों 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में तेज गेंदबाज उमेश यादव गेंद से तो कोई खास असर नहीं छोड़ पाए लेकिन फील्डिंग में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए KKR ने वेंकटेश अय्यर के शतक के दम पर 185 रनों का स्कोर खड़ा किया जिसका पीछा करने उतरी रोहित शर्मा और इशान किशन की सलामी जोड़ी ने मुंबई को तेज शुरूआत दी. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 ओवर में ही 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया लेकिन ओवर खत्म होने से पहले ही रोहित के रुप में टीम को बड़ा झटका लग गया.

रोहित को स्पिनर सुयश शर्मा ने अपने ओवर की पांचवीं गेंद पर शिकार बनाया. सुयश की गेंद को रोहित ने मिड ऑफ की दिशा में खेलने की कोशिश की. गेंद का बल्ले से उतना अच्छे से संपर्क हो नहीं पाया और मिड ऑफ पर खड़े उमेश यादव ने अपने बाईं ओर लंबी डाइव लगाकर हैरतअंगेज कैच लपक लिया.

35 साल के उमेश यादव को इस तरह कैच लेने के बाद वानखेड़े स्टेडियम में एक पल के लिए शांति छा गई. उमेश यादव भी कैच लेने के बाद मुस्कराने लगे. वहीं, रोहित भी पवेलियन जाते हुए हंसते नजर आए. रोहित ने 13 गेंदों का सामना किया और अपनी टीम के स्कोर में 20 रनों का योगदान दिया.

