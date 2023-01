SA vs ENG मैच के दौरान अपनी मस्ती में मगन दिखे अंपायर मराइस इरासमस, देखें VIDEO

क्रिकेट मैच में अपांयर की बड़ी भूमिका होती है। अंपायर न केवल हर गेंद पर बारीक नजर रखता है बल्कि हर फैसला लेने से पहले कई बार सोचता है। यही नहीं, अंपायर को जब भी फैसला लेने में कोई भी संकोच होता है तो थर्ड अंपायर से राय लेने में बिल्कुल भी नहीं झिझकता है। क्रिकेट में अपांयर को हमेशा चौकन्ना रहता है और यही खूबी एक अंपायर को शानदार अंपायरों में शुमार करती है।

ऐसे ही एक अंपायर हैं मराइस इरासमस जिनकी गिनती क्रिकेट के शानदार अंपायरों में होती है। मराइस का जब भी नाम आता है तो एक चौकन्ने अंपायर की छवि दिमाग में उभर आती है लेकिन कई बार बेहतरीन से बेहतरीन अंपायर भी गलती कर बैठता है। ऐसा ही कुछ हुआ मराइस इरासमस के साथ।

दरअसल, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में मराइस इरासमस अंपायरिंग कर रहे थे। इस दौरान एक गेंद पर मराइस से कुछ ऐसी चूक हो गई जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये घटना इंग्लैंड की बल्लेबाजी पारी के 25वें ओवर में घटी। उस वक्त साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज एनरिक नॉर्खिया (Anrich Nortje) गेंदबाजी कर रहे थे जबकि इंग्लैंड के जेसन रॉय ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार थे।

नॉर्खिया ने ओवर की पहली गेंद फेंकी जिसपर जेसन रॉय ने जोरदार शॉट लगा दिया। इस दौरान अंपायर इरासमस लेग साइड में अंपायरिंग कर रहे थे और उनका ध्यान पिच की तरफ न होकर दर्शकों की तरफ था। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब गेंद फेंकी जा रही थी तो लेग अंपायर का मुंह पिच की तरफ न होकर उल्टी दिशा में था और उनके हाथ में कुछ ऐसा था जिसमें वह मगन थे। जेसन के शॉट खेलने के बाद अंपायर का ध्यान मैच पर गया।

Marais Erasmus has no interest in ODI cricket at all ? #SAvENG pic.twitter.com/qnsjPe7A0j