मुंबई: भारतीय टीम ने साल 2023 की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ टी20 इंटरनैशनल मैच में जीत के साथ की है. मंगलवार को मुंबई में खेले गए रोमांचक मुकाबले में उसने दो रन से जीत हासिल की. डेब्यू करने वाले शिवम मावी मैच के हीरो रहे. उन्होंने निर्धारित चार ओवरों में 22 रन देकर चार विकेट हासिल किए.

मावी की गेंदबाजी ने श्रीलंका को बैकफुट पर रखा. 163 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम को मावी ने अपने पहले दो ओवरों में ही दो विकेट हासिल किए. मावी ने पहले शुरुआत में श्रीलंका को झटके दिए और उसके बाद पारी के आखिर मं आकर वानिंडु हसरंगा और महीश तीक्ष्णा को आउट किया.

मावी को अपने साथी गेंदबाजों से काफी मदद की. खास तौर पर तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने एक बार फिर अपनी रफ्तार से प्रभावित किया. जम्मू-एक्स्प्रेस के नाम से मशहूर इस पेसर ने 4 ओवर में 27 रन देकर दो विकेट हासिल किए. अपने इस स्पैल में 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी. यह मैच की सबसे तेज गेंद रही.

