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वैभव सूर्यवंशी के दरवाजे पहुंची टीम इंडिया की जर्सी, क्या था 15 साल के सुपरस्टार का पहला रिएक्शन

भारतीय क्रिकेट टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू अब ज्यादा दूर नहीं हैं. और इससे पहले 15साल के इस स्टार के दरवाजे पर टीम इंडिया की जर्सी पहुंची. इसके बाद कैसा था उनका पहला रिएक्शन.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 23, 2026, 12:06 PM IST

Published On Jun 23, 2026, 12:06 PM IST

Last UpdatedJun 23, 2026, 12:06 PM IST

Vaibhav Sooryavanshi India Debut

वैभव सूर्यवंशी के दरवाजे पर पहुंची भारतीय टीम की जर्सी (फोटो- SLC)

नई दिल्ली: वैभव सूर्यवंशी का सपना बहुत कम उम्र में पूरा हो रहा है. महज 15 साल की उम्र में उन्हें भारतीय टीम में चुन लिया गया है. और अब आयरलैंड के खिलाफ 26 जून को उनका अंतरराष्ट्रीय डेब्यू हो सकता है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें इस किशोर खिलाड़ी को उसकी टीम इंडिया की जर्सी मिल रही है. और वैभव उसे देखकर बहुत भावुक हो रहे हैं. वैभव का कहना है कि यह उनका एक सपना था जो अब पूरा हो रहा है. इस वीडियो में वैभव का जर्सी नंबर भी नजर आ रहा है.

वैभव ने आईपीएल 2026 में जब 776 रन बनाए तभी से लग रहा था कि उनका इंडिया डेब्यू अब दूर नहीं. और यह बात सही भी साबित हुई. टीम इंडिया की बात करें तो आयरलैंड में वह 26 और 28 जून को दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी. वहीं इंग्लैंड में भारत ने पांच टी20 इंटरनेशनल खेलने हैं. इसके अलावा इंग्लैंड में भारत को तीन वनडे इंटरनेशनल भी खेलने हैं. हालांकि वह इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं.

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BCCI के एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में वैभव के इमोशन साफ दिख रहे हैं. वह कह रहे हैं, ‘मेरे पास इसे जाहिर करने के लिए शब्द नहीं हैं. जिस चीज के लिए मैंने पहले दिन बल्ला पकड़ा. क्रिकेट ग्राउंड पर गया मैं प्रैक्टिस करने. वह आज मेरा सपना पूरा हो रहा है. जो एक कदम था वह पूरा हो रहा है. मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता.’

इस वीडियो में वैभव की सादगी एक बार फिर नजर आ रही है. जब उन्हें टीम इंडिया की जर्सी मिलती है तो वह उसे देने आए टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ के सदस्य के पैर छूते हैं. और फिर बॉक्स से अपनी जर्सी निकालकर उसे निहारने लगते हैं.

वैभव सूर्यवंशी के करियर के आंकड़े

फर्स्ट क्लासलिस्ट एटी20
मैच81334
पारी121334
रन2075641477
सर्वाधिक93190144
औसत17.2543.3844.75
स्ट्राइक-रेट90.00176.80220.44
शतक014
अर्धशतक126

क्या है वैभव सूर्यवंशी की जर्सी का नंबर?

वैभव सूर्यवंशी जब अपनी जर्सी निकालते हैं तो उस पर 03 नंबर लिखा होता है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने एज-ग्रुप क्रिकेट से लेकर आईपीएल तक अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीता है. और जिस तरह से वह खेल रहे हैं दुनियाभर के क्रिकेट के जानकार मान रहे हैं कि इस खिलाड़ी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है.

भारत का आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे का कार्यक्रम

मैचतारीखसमयमैदान
भारत बनाम आयरलैंड, पहला T20I26 जून, 20266:00 PMबेलफस्ट
भारत बनाम आयरलैंड, दूसरा T20I28 जून, 20266:00 PMबेलफस्ट
भारत बनाम इंग्लैंड, पहला T20I1 जुलाई, 202610:00 PMचेस्टर-ली-स्ट्रीट
भारत बनाम इंग्लैंड, दूसरा T20I4 जुलाई, 20267:00 PMमैनचेस्टर
भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा T20I7 जुलाई, 202610:00 PMनॉटिंगम
भारत बनाम इंग्लैंड, चौथा T20I9 जुलाई, 202610:00 PMब्रिस्टल
भारत बनाम इंग्लैंड, पांचवां T20I11 जुलाई, 20267:00 PMसाउथैम्पटन
भारत बनाम इंग्लैंड, पहला ODI14 जुलाई, 20263:30 PMबर्मिंगम
भारत बनाम इंग्लैंड, दूसरा ODI16 जुलाई, 20265:30 PMकार्डिफ
भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा ODI19 जुलाई, 20263:30 PMलॉर्ड्स, लंदन

वैभव का बल्ला भी अच्छी लय में दिख रहा है. अभी रविवार, 21 जून को ही भारत ए के लिए खेलते हुए श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राएंगुलर सीरीज के फाइनल में सिर्फ 29 गेंद पर 94 रन बनाए. उन्होंने सिर्फ 11 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था. यह लिस्ट-ए क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे तेज अर्धशतक था.

वहीं इस साल की शुरुआत में सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में 80 गेंद पर 175 रन की पारी खेली थी. उन्होंने इस पारी में 15 चौके और 15 छक्के लगाए थे. उनकी इस तेज-तर्रार पारी के दम पर भारत ने खिताब जीता था.

वैभव तोड़ देंगे सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड!

वैभव के पास भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा पुरुष क्रिकेटर बनने का रिकॉर्ड बनाने का भी मौका है. अगर वह आयरलैंड के खिलाफ मैच में खेलते हैं तो वह 15 साल 91 दिन की उम्र में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू कर लेंगे. वहीं इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने 16 साल 205 दिन की उम्र में डेब्यू किया था. वैसे भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड शेफाली वर्मा है. इस महिला क्रिकेटर ने 15 साल 203 दिन की उम्र में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था.

वैभव के करियर के हालिया अहम बिंदु

उपलब्धिआंकड़ा
आईपीएल 2026776 रन
श्रीलंका ए के खिलाफ फाइनल94 (29)
इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 फाइनल175 रन
क्या है वैभव की जर्सी का नंबर03

आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की टी20 टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी*, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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