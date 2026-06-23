भारतीय क्रिकेट टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू अब ज्यादा दूर नहीं हैं. और इससे पहले 15साल के इस स्टार के दरवाजे पर टीम इंडिया की जर्सी पहुंची. इसके बाद कैसा था उनका पहला रिएक्शन.
Published On Jun 23, 2026, 12:06 PM IST
Last UpdatedJun 23, 2026, 12:06 PM IST
वैभव सूर्यवंशी के दरवाजे पर पहुंची भारतीय टीम की जर्सी (फोटो- SLC)
नई दिल्ली: वैभव सूर्यवंशी का सपना बहुत कम उम्र में पूरा हो रहा है. महज 15 साल की उम्र में उन्हें भारतीय टीम में चुन लिया गया है. और अब आयरलैंड के खिलाफ 26 जून को उनका अंतरराष्ट्रीय डेब्यू हो सकता है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें इस किशोर खिलाड़ी को उसकी टीम इंडिया की जर्सी मिल रही है. और वैभव उसे देखकर बहुत भावुक हो रहे हैं. वैभव का कहना है कि यह उनका एक सपना था जो अब पूरा हो रहा है. इस वीडियो में वैभव का जर्सी नंबर भी नजर आ रहा है.
वैभव ने आईपीएल 2026 में जब 776 रन बनाए तभी से लग रहा था कि उनका इंडिया डेब्यू अब दूर नहीं. और यह बात सही भी साबित हुई. टीम इंडिया की बात करें तो आयरलैंड में वह 26 और 28 जून को दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी. वहीं इंग्लैंड में भारत ने पांच टी20 इंटरनेशनल खेलने हैं. इसके अलावा इंग्लैंड में भारत को तीन वनडे इंटरनेशनल भी खेलने हैं. हालांकि वह इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं.
BCCI के एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में वैभव के इमोशन साफ दिख रहे हैं. वह कह रहे हैं, ‘मेरे पास इसे जाहिर करने के लिए शब्द नहीं हैं. जिस चीज के लिए मैंने पहले दिन बल्ला पकड़ा. क्रिकेट ग्राउंड पर गया मैं प्रैक्टिस करने. वह आज मेरा सपना पूरा हो रहा है. जो एक कदम था वह पूरा हो रहा है. मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता.’
इस वीडियो में वैभव की सादगी एक बार फिर नजर आ रही है. जब उन्हें टीम इंडिया की जर्सी मिलती है तो वह उसे देने आए टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ के सदस्य के पैर छूते हैं. और फिर बॉक्स से अपनी जर्सी निकालकर उसे निहारने लगते हैं.
|फर्स्ट क्लास
|लिस्ट ए
|टी20
|मैच
|8
|13
|34
|पारी
|12
|13
|34
|रन
|207
|564
|1477
|सर्वाधिक
|93
|190
|144
|औसत
|17.25
|43.38
|44.75
|स्ट्राइक-रेट
|90.00
|176.80
|220.44
|शतक
|0
|1
|4
|अर्धशतक
|1
|2
|6
वैभव सूर्यवंशी जब अपनी जर्सी निकालते हैं तो उस पर 03 नंबर लिखा होता है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने एज-ग्रुप क्रिकेट से लेकर आईपीएल तक अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीता है. और जिस तरह से वह खेल रहे हैं दुनियाभर के क्रिकेट के जानकार मान रहे हैं कि इस खिलाड़ी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है.
|मैच
|तारीख
|समय
|मैदान
|भारत बनाम आयरलैंड, पहला T20I
|26 जून, 2026
|6:00 PM
|बेलफस्ट
|भारत बनाम आयरलैंड, दूसरा T20I
|28 जून, 2026
|6:00 PM
|बेलफस्ट
|भारत बनाम इंग्लैंड, पहला T20I
|1 जुलाई, 2026
|10:00 PM
|चेस्टर-ली-स्ट्रीट
|भारत बनाम इंग्लैंड, दूसरा T20I
|4 जुलाई, 2026
|7:00 PM
|मैनचेस्टर
|भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा T20I
|7 जुलाई, 2026
|10:00 PM
|नॉटिंगम
|भारत बनाम इंग्लैंड, चौथा T20I
|9 जुलाई, 2026
|10:00 PM
|ब्रिस्टल
|भारत बनाम इंग्लैंड, पांचवां T20I
|11 जुलाई, 2026
|7:00 PM
|साउथैम्पटन
|भारत बनाम इंग्लैंड, पहला ODI
|14 जुलाई, 2026
|3:30 PM
|बर्मिंगम
|भारत बनाम इंग्लैंड, दूसरा ODI
|16 जुलाई, 2026
|5:30 PM
|कार्डिफ
|भारत बनाम इंग्लैंड, तीसरा ODI
|19 जुलाई, 2026
|3:30 PM
|लॉर्ड्स, लंदन
वैभव का बल्ला भी अच्छी लय में दिख रहा है. अभी रविवार, 21 जून को ही भारत ए के लिए खेलते हुए श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राएंगुलर सीरीज के फाइनल में सिर्फ 29 गेंद पर 94 रन बनाए. उन्होंने सिर्फ 11 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था. यह लिस्ट-ए क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे तेज अर्धशतक था.
वहीं इस साल की शुरुआत में सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में 80 गेंद पर 175 रन की पारी खेली थी. उन्होंने इस पारी में 15 चौके और 15 छक्के लगाए थे. उनकी इस तेज-तर्रार पारी के दम पर भारत ने खिताब जीता था.
वैभव के पास भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा पुरुष क्रिकेटर बनने का रिकॉर्ड बनाने का भी मौका है. अगर वह आयरलैंड के खिलाफ मैच में खेलते हैं तो वह 15 साल 91 दिन की उम्र में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू कर लेंगे. वहीं इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने 16 साल 205 दिन की उम्र में डेब्यू किया था. वैसे भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड शेफाली वर्मा है. इस महिला क्रिकेटर ने 15 साल 203 दिन की उम्र में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था.
|उपलब्धि
|आंकड़ा
|आईपीएल 2026
|776 रन
|श्रीलंका ए के खिलाफ फाइनल
|94 (29)
|इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 फाइनल
|175 रन
|क्या है वैभव की जर्सी का नंबर
|03
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा,
नितीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी*, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़