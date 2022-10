भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे T20I मैच में एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। दरअसल, मैच के दौरान मैदान पर सांप रेंगता हुआ नजर आया जिसके कारण मैच को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। गुवाहाटी के बारसापारा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच शाम 7 बजे मैच का आगाज हुआ।

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की बल्लेबाजी का जब 8वां ओवर फेंका जाने वाला था तभी उस वक्त मैदान में एक काले रंग का लंबा सांप सरपट दौड़ता मैदान पर दिखाई दिया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में केएल राहुल को सांप की तफर इशारा करते देखा जा सकता है।

Play interrupted because there is a snake on the field ? How many times have you seen that happen?! #INDvsSA pic.twitter.com/XpsMGaY1TT

— Dr Nirmal Jyothi (@majornirmal) October 2, 2022