पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक बार फिर सोशल मीडिया पर मजाक उड़ रहा है. इस बार पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की वजह से फजीहत हो रही है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में पाकिस्तान की बल्लेबाज निदा डार और के इम्तियाज के बीच मिक्स अप हुआ और दोनों बल्लेबाज एक ही क्रीज में पहुंच गए. दोनों बल्लेबाजों के बीच रन आउट से बचने के लिए सबसे पहले क्रीज पर पहुंचने के लिए रेस लगी.

पाकिस्तान की टीम के 31वें ओवर की यह वाकया हुआ. निदा डार ने शॉट खेला और रन लेना चाहा, मगर गेंद फील्डर मैग लेनिंग के पास पहुंची, इसके बाद निडा डार ने इरादा बदला और रन आउट के लिए मना किया, मगर तब तक इम्तियाज भी उनके क्रीज तक पहुंच गई और दोनों बल्लेबाज एक ही क्रीज पर पहुंच गए, बेथ मूनी ने बल्लेबाज को रन आउट किया. थर्ड अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद इम्तियाज को आउट करार दिया. क्योंकि निदा डार का पैर पहले क्रीज में पहुंचा था.

When there’s a mix-up and both batters are next to each other … it’s important to get to the other end first ? pic.twitter.com/nbMQ8igYqx

