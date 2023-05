VIDEO: मारक्रम ने दौड़ लगाकर पकड़ा हैरतअंगेज कैच, सबको चौंकाया

सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने IPL 2023 के 47वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को नौ विकेट पर 171 रन पर रोक दिया. पहले बल्लेबाजी करने वाली केकेआर के लिये रिंकू सिंह ने 35 गेंद में सर्वाधिक 46 रन बनाये जबकि कप्तान नितिश राणा ने 31 गेंद में 42 रन का योगदान दिया. सनराइजर्स के लिये मार्को जानसेन और टी नटराजन ने दो-दो विकेट लिये.

इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान एडन मारक्रम ने हैरतअंगेज कैच लपका. दिलचस्प बात ये रही कि मारक्रम ने अपनी ही गेंद पर पीछे की ओर दोड़ते हुए नीतीश राणा का ये कैच लपका. इस कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मारक्रम ने नितीश राणा का ये कैच उस समय लपका जब KKR कप्तान हैदराबाद के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे थे. राणा 40 के स्कोर के पार खेल रहे थे. फिर मारक्रम 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए. उन्होंने दूसरी गेंद फ्लाइटेड फेंकी जिसे राणा ने स्लॉग किया लेकिन न गेंद हवा में खड़ी हो गई और मिडऑन की तरफ दौड़ लगाते हुए खुद मारक्रम ने आगे की तरफ गोता लगाते हुए कैच को लपक लिया. ये कैच बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि मारक्रम ने पीछे की ओर दौड़ते हुए ये कैच लपका.

वीडियो में देखा जा सकता है कि आधे रस्ते आकर मारक्रम ने कैच को थोड़ा सा मिसजज जरुर किया लेकिन आखिर में हवा में छलांग लगाते हुए कैच लपक लिया. इस तरह नितीश राणा 31 गेंदों पर 42 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 3 छक्के लगाये.

Just something about Proteas and ?? fielding efforts... @AidzMarkram's ? catch sends the #KKR skipper packing ?#IPLonJioCinema #TATAIPL #IPL2023 pic.twitter.com/bAn65remH3

— JioCinema (@JioCinema) May 4, 2023