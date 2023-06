इंग्लैंड में टीम के किस खिलाड़ी के साथ घूमना पसंद करेंगे, अजिंक्य रहाणे ने दिया जवाब

भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 07-11 जून के बीच आमने-सामने होगी. यह मुकाबला इंग्लैंड के ओवल में खेला जा रहा है. भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड में इस मुकाबले को तैयारियों में जुटी है. भारतीय टीम में लंबे समय बाद अजिंक्य रहाणे की वापसी हुई है. घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन की बदौलत रहाणे ने टीम इंडिया में जगह बनाई है. बीसीसीआई ने अजिंक्य रहाणे का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह टीम इंडिया की वापसी के पल का जिक्र कर रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने अपने पसंदीदा स्थान और ग्राउंड का जिक्र किया है. रहाणे ने अपने पसंदीदा टीम के साथी का नाम बताया है, जिसके बाद वह इंग्लैंड घूमना चाहते हैं.

बीसीसीआई की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में अजिंक्य रहाणे रैपिड फायर में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं. रहाणे से एक के बाद कई सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसका वह मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हैं. अजिंक्य रहाणे से जब इंग्लैंड का फेवरेट ग्राउंड पूछा गया, तो उन्होंने ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान का नाम लिया. उन्होंने कहा कि इस मैदान पर उन्होंने शतक लगाया था, जिसकी वजह से टीम इंडिया मुकाबला जीतने में सफल रही. उन्होंने इंग्लैंड के पसंदीदा शहर के सवाल पूछे जाने पर साउथहैमप्टन का जिक्र किया.

वहीं फेवरेट ट्रेवल पार्टनर जिसके साथ वह इंग्लैंड घूमना चाहते हैं, उसका जिक्र करने पर रहाणे ने टीम इंडिया का कप्तान रोहित शर्मा का नाम लिया. इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें ब्लैक कॉफी पीना पसंद है.

Rapid-Fire ft. Ajinkya Rahane ⚡️@ajinkyarahane88 has some tough choices to make ?

— BCCI (@BCCI) June 3, 2023