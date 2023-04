VIDEO: अमन खान का कैच देखकर कहेंगे वाह, एक हाथ से हवा में छलांग लगाकर लपका

आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने-सामने है. दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी अमन खान ने एक ऐसा कैच लपका, जो चर्चा में बना हुआ है. अमन खान ने हवा में छलांग लगाकर सिर्फ एक हाथ से इस कैच को लपक लिया. सोशल मीडिया पर अमन खान के इस कैच की जमकर तारीफ हो रही है.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बल्लेबाजी के दौरान पांचवें ओवर में मिशेल मार्श गेंदबाजी करने आए थे. मिशेल मार्श के ओवर की चौथी गेंद जो आफ स्टंप की लाइन पर थोड़ी छोटी थी, जिस पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने शॉर्ट मिड विकेट पर तेजी से शॉट खेला, मगर उस शॉट को अमन खान ने सिर्फ एक हाथ से हवा में छलांग लगाकर लपक लिया. अमन खान के हाथ से गेंद झटकी, मगर उन्होंने दुबारा उस कैच को पूरा किया. डू प्लेसिस 22 रन की पारी खेलकर आउट हुए.

A Brilliant Catch! ?

Aman Khan with a one-handed catch to dismiss the #RCB captain Faf du Plessis ??

Mitchell Marsh with the breakthrough for @DelhiCapitals ?#TATAIPL | #RCBvDC pic.twitter.com/gvjgeY6eby

