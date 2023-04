VIDEO: एनरिक नार्खिया की रफ्तार के आगे ढेर हुए शुभमन गिल, 148.8 KM/H की गति से आई गेंद ने उखाड़ा स्टंप

आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले जा रहे मैच में एनरिक नार्खिया की रफ्तार का कहर देखने को मिला. नार्खिया ने अपने रफ्तार से ऋद्धिमान साहा और शुभमन गिल को अपना शिकार बनाया. एनरिक नार्खिया ने शुभमन गिल को 148.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद से बोल्ड कर दिया. आउट होने के बाद गिल हैरान रह गए.

गुजरात टाइटंस की पारी के पांचवें ओवर की पहली गेंद पर एनरिक नार्खिया ने शुभमन गिल का शिकार किया. 148.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई यह गेंद चौथे स्टंप पर गिर कर थोड़ी सी अंदर भी आई, बल्लेबाज शुभमन गिल को कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने बैक़फ़ुट पर जाकर गेंद को रोकने का प्रयास लेकिन सीधे विकेट पर जाकर लगी. शुभमन गिल सिर्फ 14 रन की पारी खेलकर आउट हुए. इससे पहले नार्खिया ने इसी तरह साहा को भी बोल्ड किया था.

Shubman Gill is knocked over by a beauty of a delivery from @AnrichNortje02.

— IndianPremierLeague (@IPL) April 4, 2023