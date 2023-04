IPL 2023, Virat Kohli: कोहली के कैच लपकते ही खुशी से उछल पड़ीं अनुष्का शर्मा, देखें VIDEO

IPL का 16वां सीजन विराट कोहली के शानदार साबित हो रहा है. IPL 2023 के 20वें मुकाबले में कोहली ने पहले दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शानदार अर्धशतक लगाया जिसके दम पर RCB 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 174 रनों का स्कोर खड़ा करने में सफल रहा. इसके बाद जब फील्डिंग की बारी आई तो कोहली ने दूसरे ही ओवर में मिचेल मार्श का बेहतरीन कैच लपक दिल्ली को बड़ा झटका दे दिया.

कोहली द्वारा कैच लपकते ही स्टेडियम में बैठी उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा खुशी से उछल पड़ी और जोर-जोर से तालियां बजाने लगी. अनुष्का के जश्न का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Anushka Sharma was so exited after Virat Kohli's catch. ❤️?#RCBvsDCpic.twitter.com/lNz2pwIvO9

— Sexy Cricket Shots (@sexycricketshot) April 15, 2023