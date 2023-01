VIDEO: अर्चना देवी ने एक हाथ से लपका अद्भुत कैच, वीडियो देखकर आप भी करेंगे तारीफ

भारत की अंडर-19 महिला टीम ने टी-20 विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. भारत ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को सात विकेट से हराया. इंग्लैंड की टीम सिर्फ 68 रन पर ढेर हो गई थी, भारत ने तीन विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. इस मैच में भारतीय फील्डर अर्चना देवी का एक हाथ से लिया गया कैच भी काफी चर्चा में रहा. उनका यह कैच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इंग्लैंड की पारी के 12वें ओवर में पार्शवी चोपड़ा गेंदबाजी कर रही थी. ओवर की पहली बॉल पर इंग्लैंड की रायना मैकडॉनल्ड-गे ने शॉट खेला. लेंथ गेंद को बल्लेबाज़ रायना मैकडॉनल्ड-गे ड्राइव करना चाहती थी लेकिन हवा में मार बैठीं, अर्चना ने कवर पर अपने दाएं ओर डाइव लगाते गेंद को एक हाथ से लपक लिया.

Archana Devi takes a splendid one-handed blinder with a full length dive to dismiss Ryana. The fielding has been top class by Team India.