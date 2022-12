अर्जेंटीना ने 36 साल फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है. रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हरा दिया. इस जीत के बाद अर्जेंटीना के फैंस जश्न में डूब गए. जीत के इस जश्न में एक महिला फैन ने टॉपलेस होकर जश्व मनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि फैंस की यह हरकत उसे महंगी पड़ सकती है और उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.

बता दें कि दोनों टीमों के बीच फाइनल में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. पेनल्टी शूटआउट में मॉन्टियल के गोल करने के बाद अर्जेंटीना के फैंस खुशी से झूमने लगे, इसी दौरान टीवी स्क्रीन पर एक महिला फैन टॉपलेस नजर आई, जिन्होंने अर्जेंटीना की जीत की खुशी में टॉप उतार दी थी.

Argentinian fan goes topless in Qatar for the win. pic.twitter.com/754bcjkVxM

— Lift the Veil (@lifttheveil411) December 18, 2022