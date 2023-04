IPL 2023: अर्शदीप सिंह ने आखिरी ओवर में लगातार दो गेंदों पर तोड़ा स्टंप, देखें वीडियो

पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2023 में 13 रन से हराकर सीजन की चौथी जीत दर्ज की. पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस के सामने जीत के लिए 215 रन का लक्ष्य रखा था. मुंबई इंडियंस की टीम 201 रन ही बना सकी. इस मैच में अर्शदीप सिंह ने कमाल की गेंदबाजी की. पारी के आखिरी ओवर में उन्होंने दो लगातार गेंदों पर स्टंप तोड़ डाले.

अर्शदीप सिंह ने चार ओवर के स्पेल में 29 रन देकर चार विकेट लिए, जिसमें ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे प्रमुख बल्लेबाज का विकेट भी शामिल था.

अर्शदीप सिंह ने अपने पहले स्पेल में ईशान किशन का विकेट हासिल किया था. हालांकि इसके बाद सूर्य कुमार यादव, कैमरन ग्रीन की पारी से मुंबई इंडियंस ने शानदार वापसी की. सूर्य कुमार यादव की पारी से एक समय मुंबई इंडियंस जीत की तरफ बढ़ रही थी, मगर 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने सूर्य कुमार यादव की पारी का अंत किया.

पारी के आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 16 रन बनाने थे, अर्शदीप सिंह इस ओवर में सिर्फ दो रन देकर दो विकेट लिए. 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने तिलक वर्मा को बोल्ड कर दिया. यह गेंद मिडिल स्टंप को तोड़ती हुई चली गई. इसके बाद नया स्टंप लगाया गया, मगर चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने नेहाल बढेरा को फिर बोल्ड किया और एक बार फिर मिडिल स्टंप टूट गया. अर्शदीप सिंह के पास हैट्रिक का मौका भी था, हालांकि वह इससे चूक गए.

यहां देखें वीडियो:

Stump breaker,

Game changer!

Remember to switch to Stump Cam when Arshdeep Akram bowls ?#MIvPBKS #IPLonJioCinema #IPL2023 #TATAIPL | @arshdeepsinghh pic.twitter.com/ZnpuNzeF7x

— JioCinema (@JioCinema) April 22, 2023