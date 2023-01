घरेलू टेस्ट सत्र में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाने वाले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की आलोचना की जा रही है. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बाबर आजम पर सवालों की बौछार हुई तो बाबर आजम गुस्से में नजर आए.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले मीडिया से मुखातिब बाबर से एक पत्रकार ने पूछा कि क्या पिछले साल से घरेलू रिकॉर्ड खराब होने के कारण वह टेस्ट कप्तानी छोड़ने की सोच रहे हैं. इस पर बाबर ने कहा कि मुझे लगता है कि टेस्ट मैच खत्म हो चुके हैं और अब हमें सीमित ओवरों की सीरीज खेलनी है, उसके बारे में ही सवाल पूछें.

कप्तानी को लेकर फिर उठे सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे खुद को किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है. मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं. मेरा फोकस पाकिस्तान के लिये अच्छा खेलने पर है.

Good response from Babar Azam “my job is to play cricket and enjoy it. I don’t have to answer anyone or satisfy anybody. I know what my responsibility is. I don’t have to make anyone happy, my job is to help Pakistan win” #Cricket pic.twitter.com/vs7s28YPWD

— Saj Sadiq (@SajSadiqCricket) January 8, 2023