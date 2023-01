पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम दूसरे टेस्ट में कराची में आमने-सामने है. न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 449 रन बनाए हैं, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 99 रन के स्कोर पर तीन विकेट गंवा दिए हैं. इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम तीसरा रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए. बाबर आजम के रन आउट होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जमकर मजे लिए.

न्यूजीलैंड की पारी के जवाब में पाकिस्तान ने अब्दुल्ला शफीक (19 रन) और शान मसूद (20 रन) का विकेट जल्दी गंवा दिया था. इसके बाद इमाम उल हक और कप्तान बाबर आजम ने पारी को संभाला. दोनों बल्लेबाजों के बीच 43 रन की साझेदारी हो चुकी थी, इसी बीच तीन रन लेने के चक्कर में कप्तान बाबर आजम (24 रन) रन आउट हो गए.

माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर इमाम उल हक ने शॉट खेला और गेंद मिड विकेट की तरफ गई. दोनों बल्लेबाजों ने भागकर दो रन पूरे किए, इसके बाद इमाम उल हक ने तीसरे रन के लिए कॉल किया, मगर फिर वह रुक गए, मगर तब तक बाबर दूसरे छोर पर पहुंच चुके थे. दोनों बल्लेबाज एक ही छोर की तरफ चले गए और निकोलस के थ्रो पर गेंदबाज माइकल ब्रेसवेल ने इसी बीच रन आउट कर दिया. बाबर आजम रन आउट होने के बाद गुस्से में भी नजर आ रहे थे, उन्होंने इमाम उल हक पर जमकर गुस्सा निकाला.

वहीं इस रन आउट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने पाकिस्तान के जमकर मजे लिए हैं. लोगों का कहना है कि साल बदल गया, मगर पाकिस्तान के बल्लेबाजों का एक ही तरीके से रन आउट होना नहीं बदला.

Hahahaha Times changes but Pakistan’s run out remains same every year. ?

Bonus beizzati: Matt Henry scored more then top order of Pak in this test. ????

— Lord Voldemort (@Smart_Ladka) January 3, 2023