VIDEO: हाथ में बल्ला लेकर गेंदबाज को मारने दौड़े बाबर आजम, वायरल हो रहा है वीडियो

पाकिस्तान में इन दिनों पीएसएल का आयोजन किया जा रहा है, जहां रोजाना बेहतरीन मैच देखने को मिल रहा है. गुरुवार को पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जाल्मी के बीच मैच खेला गया, जहां पेशावर जाल्मी के कप्तान बाबर आजम के नाबाद 75 रन की पारी के बावजूद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने छह विकेट से जीत हासिल की. इस मैच से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बाबर आजम गेंदबाज की तरफ बल्ले लेकर आते दिख रहे हैं.

पाकिस्तान क्रिकेट ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें बाबर आजम गेंदबाज की तरफ बल्ले लेकर उन्हें मारने के अंदाज में आगे आते हैं, हालांकि बाबर आजम के करीब पहुंचने से पहले गेंदबाज हसन अली वहां से हट जाते हैं.

हालांकि यह वीडियो मजाक के तौर पर किया गया है, मगर सोशल मीडिया यूजर्स को यह काफी पसंद आ रहा है.

Some banter between Babar Azam and Hassan Ali#PZvsIUpic.twitter.com/tDsxIhcrCl