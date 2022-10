टी-20 विश्व कप 2022 के सुपर-12 मुकाबले में आयरलैंड को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा है. ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड के सामने जीत के लिए 180 रन का लक्ष्य रखा था, आयरलैंड की टीम 137 रन ही बना सकी. मगर इस मैच में आयरलैंड के फील्डर बैरी मक्कार्थी की जमकर तारीफ हो रही है. बैरी मक्कार्थी ने इस मैच में शानदार क्षेत्ररक्षण किया.

आयरलैंड के खिलाड़ी बैरी मक्कार्थी के इस फील्डिंग को टी-20 विश्व कप का शानदार फील्डिंग माना जा रहा है. बैरी मक्कार्थी ने सीमा रेखा पर हवा में सुपरमैन की तरह छलांग लेते हुए गेंद को रोका. ऑस्ट्रेलिया की पारी के 15वें ओवर में मॉर्क अडार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाज स्टॉयनिस ने हवा में शॉट खेला, बाउंड्रीलाइन पर हवा में छलांग लगाते हुए बैरी मक्कार्थी ने शानदार फील्डिंग की और टीम के लिए चार रन बचाए, जिस गेंद पर बल्लेबाज छह रन की उम्मीद कर रहे थे, उस गेंद पर सिर्फ दो रन बने. सोशल मीडिया पर बैरी मक्कार्थी की जमकर तारीफ की जा रही है.

Ireland are giving their ? per cent on the field.

Excellent fielding Irish man Good work. Or humri ٹیم ko bus 50 ho jy yh fikar lgai hoti hai. Cuntery k yh logo paly karty hay .or our team upny liya .#AUSvIRE | #T20WorldCup pic.twitter.com/sHV8wgv5dY

