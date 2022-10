इंग्लैंड ने बुधवार को खेले गए दूसरे टी-20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को आठ रन से हरा दिया. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने तीन मैचों की टी-20 सीरीज पर कब्जा कर लिया. इस मैच के हीरो रहे डेविड मलान, जिन्होंने 49 गेंद में 82 रन की पारी खेली. मगर इस मैच में बेन स्टोक्स की फील्डिंग चर्चा का विषय बन गई है. सोशल मीडिया पर बेन स्टोक्स की जमकर तारीफ की जा रही है.

इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था. इंग्लैंड की पारी के 12वें ओवर में सैम कुर्रन की गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मिशेल मार्श ने हवा में शॉट खेला. गेंद सीमा रेखा के पार लगभग पहुंच गई थी, मगर बेन स्टोक्स ने अपने फुर्तीले अंदाज में हवा में जंप लगाकर गेंद में ना सिर्फ रोका, बल्कि छक्का भी बचाया. बेन स्टोक्स की अद्भुत फील्डिंग का वीडियो वायरल हो रहा है.

Simply outstanding! Ben Stokes saves six with some acrobatics on the rope! #AUSvENG #PlayOfTheDay | #Dettol pic.twitter.com/5vmFRobfif

— cricket.com.au (@cricketcomau) October 12, 2022