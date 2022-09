भारत-इंग्लैंड वनडे सीरीज के आखिरी मैच में दीप्ति शर्मा के मांकडिंग पर हंगामा मचा हुआ है. इसे लेकर लगातार क्रिकेटर्स की प्रतिक्रिया आ रही है. वहीं इस हंगामे के बीच सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें चार्ली डीन बॉलिंग करती नजर आ रही हैं. वायरल हो इस वीडियो में चार्ली डीन मांकडिंग का प्रयास करती नजर आ रही हैं.

चार्ली डीन अपनी गेंदबाजी के दौरान नन स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज को चेतावनी दे रही हैं. इस वीडियो पर इसलिए भी चर्चा की जा रही है कि दो दिन पहले चार्ली डीन ही दीप्ति शर्मा ने मांकडिंग के जरिए आउट किया था.

Charlie Dean today. Brought a smile to the face this did. pic.twitter.com/P447ysZfPM

— Charles Dagnall (@CharlesDagnall) September 25, 2022