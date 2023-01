बिग बैश लीग 2023 में बुधवार को मेलबर्न स्टार्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच मुकाबला खेला गया. इस मैच में ब्रिस्बेन हीट ने तीन विकेट से जीत हासिल की. मेलबर्न स्टॉर्स ने ब्रिस्बेन हीट के सामने जीत के लिए 160 रन का लक्ष्य रखा था, ब्रिस्बेन हीट ने ओवर की आखिरी बॉल पर सात विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. इस मैच में क्लिंट हिंचक्लिफ का कैच काफी चर्चा में रहा.

मेलबर्न स्टार्स के गेंदबाज ने क्लिंट हिंचक्लिफ ने ब्रिस्बेन हीट की पारी के छठे ओवर में मार्नस लाबुशेन को पवेलियन भेजा. यह गेंद लाबुशेन के बल्ले पर लगने के बाद हवा में ऊंची लगी गई. गेंदबाज क्लिंट हिंचक्लिफ ने विकेट के पीछे भागकर इस कैच को पकड़ लिया. गेंदबाज ने गेंद पर अपनी नजरें बनाए रखी, जिसकी वजह से वह कैच करने में कामयाब रहे.

बता दें कि इस बार बिग बैश लीग में काफी शानदार कैच देखने को मिले हैं. माइकल नेसेर का अद्भुत कैच काफी सुर्खियों में रहा था, हालांकि उस कैच को लेकर नई बहस भी हो रही है.

