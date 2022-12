पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच रावलपिंडी में खेले गए पहले टेस्ट के आखिरी दिन जीत के लिए दोनों टीमों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला. मगर 76वें ओवर में जैक लीच की गेंद पर आगा सलमान को टीवी अंपायर की तरफ से नॉट आउट देने का फैसला काफी विवादों में रहा. सोशल मीडिया पर भी लोग टीवी अंपायर के फैसले पर सवाल पूछ रहे हैं.

पाकिस्तान की दूसरी पारी के 76वें ओवर में जैक लीच गेंदबाजी कर रहे थे. इस ओवर की आखिरी बॉल को आगा सलमान ने स्वीप करने की कोशिश की, मगर वह इसमें चूक गए और गेंद शरीर पर जा लगी. जैक लीच ने एलबीडब्लयू की अपील की, जिसके बाद फील्ड अंपायर ने आउट दे दिया. मगर सलमान ने डीआरएस लिया, टीवी रिप्ले के अनुसार गेंद विकेट से ऊपर थी और बल्लेबाज को नॉट आउट करार दिया गया. मगर इस बाउंस ने सभी को सबको हैरान कर दिया. हालांकि आगा सलमान इस जीवनदान का कुछ खास फायदा नहीं उठा सके और 30 रन के स्कोर पर रॉबिन्सन की गेंद पर एलबीडब्लयू आउट हो गए.

कमेंटेटर ने इसे अविश्वसनीय बताया, वहीं कप्तान बेन स्टोक्स सहित सभी खिलाड़ी भी हैरान नजर आए. सोशल मीडिया पर भी लोग टीवी अंपायर के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन:

खुश थक्कर ने ट्विटर पर लिखा, यह बॉल स्टंप को कैसे मिस कर सकती है, यह चीटिंग है.

#ENGvPAK #PAKvsEng

How in this world could that miss the stumps??!? Good manipulation.? But it’s not something new we are seeing from a home team.? CHEATING ? pic.twitter.com/M4MBhLuZgq

