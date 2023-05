IPL 2023: जडेजा को चिढ़ाने के लिए वार्नर ने बल्ले के साथ की तलवारबाजी, मजेदार वीडियो वायरल

चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2023 के 67वें मैच में शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 223 रन बनाये. चेन्नई के लिए रुतुराज गायकवाड़ ने 79 जबकि डेवोन कोन्वे ने 87 रन बनाये. दोनों ने पहले विकेट के लिए 141 रन की साझेदारी की.

224 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की सलामी जोड़ी टीम को कुछ खास आगाज नहीं दे सकी. पृथ्वी शॉ दूसरे ही ओवर में 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. हालांकि कप्तान डेविड वॉर्नर एक छोर संभाले रहे लेकिन फिलिप साल्ट भी 5वें ओवर में दीपक चाहर की गेंद पर आउट होकर मैदान से बाहर चले गए. इसी ओवर में एक मजेदार घटना भी देखने को मिली.

दरअसल, 5वें ओवर वॉर्नर ने छक्के से स्वागत किया और फिर अगली गेंद पर चौका जड़ दिया. तीसरी गेंद पर वॉर्नर ने एक रन चुराने के बाद दूसरा रन लेने का ट्राई किया लेकिन एक्स्ट्रा कवर से मोईन अली ने थ्रो कर दिया. डायरेक्ट हिट होती तो आउट हो जाते वॉर्नर. लेकिन ओवर थ्रो पर दूसरे रन के लिए फिर भागे वॉर्नर लेकिन जाडेजा मुस्तैद थे और गेंद को पकड़ते ही विकेट पर मारने की एक्टिंग की. ये देख वॉर्नर स्टार ऑलराउंडर जाडेजा का तलवारबाजी वाला स्टेप करने लगे. इसके बाद जडेजा हंसने लगे. इस मजेदार घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

The mind-games have hit a new high here in Delhi ?#TATAIPL | #DCvCSK | @imjadeja | @davidwarner31

Watch the Warner ? Jadeja battle here ?? pic.twitter.com/o5UF6U2sAY

— IndianPremierLeague (@IPL) May 20, 2023