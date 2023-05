VIDEO: डेविड वॉर्नर ने रिवर्स स्वीप से लगाया शानदार छक्का, वीडियो देखकर आप भी करेंगे तारीफ

आईपीएल 2023 के आखिरी लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स को चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ 77 रन से हार का सामना करना पड़ा. दिल्ली कैपिटल्स के सामने चेन्नई सुपरकिंग्स ने जीत के लिए 224 रन का लक्ष्य रखा था, दिल्ली की टीम 20 ओवर में नौ विकेट पर 146 रन बनाए. दिल्ली के लिए डेविड वॉर्नर ने आखिरी मैच में अर्धशतक जड़ा और 58 गेंद में 86 रन (सात चौका, पांच छक्का) की पारी खेली. डेविड वॉर्नर ने रविंद्र जडेजा के ओवर में रिवर्स स्वीप के जरिए कमाल का छक्का लगाया. गेंदबाज जडेजा भी इस शॉट पर हैरान रह गए. वॉर्नर का यह शॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

रविंद्र जडेजा ने 13वें ओवर की पांचवीं गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली, जिसके बाद डेविड वॉर्नर ने कोण का भरपूर इस्तेमाल किया डीप बैकवर्ड प्वाइंट के ऊपर से रिवर्स स्वीप के जरिए छक्का जड़ दिया.

रविंद्र जडेजा ने इस ओवर में 23 रन खर्च किए. जडेजा के ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने छक्का लगाया था. वहीं तीसरी गेंद पर वॉर्नर ने चौका और चौथी गेंद पर छक्का जड़ा था. रविंद्र जडेजा दिल्ली के खिलाफ मैच में काफी महंगे साबित हुए और चार ओवर के स्पेल में 50 रन देकर सिर्फ एक विकेट हासिल किया. इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी भी जडेजा को निर्देश देते नजर आए, जिसकी आवाज स्टंप माइक में सुनने को मिली. धोनी जडेजा को कहते नजर आ रहे थे कि अगर तेज डालेगा, तो यही हाल होगा.

मैच की बात करें तो इस मैच में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में तीन विकेट पर 223 रन बनाए, डेवोन कॉनवे ने 52 गेंद में 87 रन और रुतुराज गायकवाड़ ने 50 गेंद में 79 रन की पारी खेली. चेन्नई के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली की टीम नौ विकेट पर 146 रन ही बना सकी. दीपक चाहर ने तीन विकेट लिए.

डेविड वॉर्नर के शॉट पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन:

Definitely one of the finest batsman of all time

— Keshav Maheshwari (@KeshavM53273570) May 20, 2023