नागपुर में खेले गए दूसरे T20I मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। मैदान गीला होने के कारण टॉस में देरी हुई जिसके बाद मैच 8-8 ओवर का कर दिया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 8 ओवर में 91 रनों का लक्ष्य दिया जिसे टीम इंडिया ने कप्तान रोहित शर्मा की 20 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से खेली गई 46 रनों की पारी के दम पर पर हासिल कर लिया। इस मैच के हीरो भले ही रोहित शर्मा रहे लेकिन अंत में महफिल लूटने में कामयाब रहे दिनेश कार्तिक जिन्होंने अपनी पहली हीं गेंद पर छक्का और फिर अगली गेंद पर चौका जड़ते हुए जीत भारत की झोली में डाल दी।

दरअसल, भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 9 रनों की दरकार थी और क्रीज पर थे दिनेश कार्तिक। डेनियल सैम्स की पहली गेंद लेग स्‍टंप पर फुलर गेंद जिसे डीके ने स्‍लॉग की मदद से छक्‍का जड़ दिया। अगली गेंद को DK ने पुल करते हुए डीप मिडविकेट की दिशा में चौका लगाते हुए भारत को जीत दिलाने के साथ सीरीज में बराबरी भी दिला। इन 2 गेंदों की मदद से दिनेश कार्तिक ने साबित कर दिया कि उन्हें मैच फिनिशर ऐसे ही नहीं कहा जाता है।

दिनेश कार्तिक ने जैसे ही अपने बल्ले से विनिंग शॉट खेला, वैसे ही रोहित ने दौड़ते हुए DK को गले से लगा लिया। इस दौरान रोहित की खुशी देखने लायक थी। इस शानदार लम्हें का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

इस शानदार जीत के बाद दिनेश कार्तिक ने कहा, “मेरी रोहित से ज्यादा बात नहीं हुई। रोहित मुझे यह बताने की कोशिश कर रहा था कि गेंदबाज क्या करेगा। मेरे पास प्लान था। मध्य क्रम के बल्लेबाज के रूप में आपको फिनश करना होता है। विजयी रन बनाना अच्छा लगता है। बल्ले से रोहित और गेंद से अक्षर ने कमाल कर दिया। बुमराह को वापस देखकर अच्छा लगा। हमें इस मोमेंटम को आगे बनाये रहने की जरूरत है। 1-1 एक अच्छा स्कोर है। आप इस तरह के मैच खेलना चाहते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बिना किसी चोट के अच्छा मैच खेलकर काफी खुश हैं।”

