VIDEO: डू प्लेसिस ने लगाया आईपीएल 2023 का सबसे लंबा छक्का, स्टेडियम के छत पर जाकर गिरी गेंद

आईपीएल 2023 में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आमने-सामने है. इस मैच में टॉस हारने के बाद रॉयल चैलेंजर्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते 20 ओवर में दो विकेट पर 212 रन का स्कोर बनाया है. बैंगलोर के लिए विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल ने तूफानी अर्धशतक जड़ा. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने 46 गेंद में 79 रन बनाए. उन्होंने इस मैच में आईपीएल 2023 का सबसे लंबा छक्का लगाया.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पारी के 15वें ओवर में रवि विश्नोई गेंदबाजी करने आए थे, विश्वोई के ओवर की चौथी बॉल जो गुड लेंड थी, उसे डू प्लेसिस ने पुल किया और यह गेंद स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी. यह छक्का 115 मीटर लंबा है, जो इस सीजन का सबसे लंबा छक्का है. इस छक्के को मिड विकेट पर तैनात फ़ील्डर बस गेंद को देखता रह गया.

