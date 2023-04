धोनी को लेकर गजब की दीवानगी, टीवी पर 'माही' को देखकर पूजा और आरती शुरू की, वीडियो वायरल

महेंद्र सिंह धोनी को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच अलग दीवानगी देखने को मिलती है. धोनी ने भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को तीन साल पहले अलविदा कह दिया था, मगर उनके चाहने वालों की कमी नहीं है. आईपीएल 2023 में आज चेन्नई सुपरकिंग्स और लखनऊ सुपरजायंट्स की टीमें आमने-सामने है. चेन्नई की टीम चार साल बाद अपने घर पर मैच खेल रही है. इस मैच से पहले चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अनोखे फैंस का वीडियो वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि एक फैन टीवी पर धोनी को देखते हुए उनकी आरती उतार रहा है. धोनी का यह अनोखा फैन फूल भी चढ़ा रहा है.

यहां देखें वीडियो:

