VIDEO: टेस्ट क्रिकेट का सबसे रोमांचक ओवर, जिसने भारत को WTC फाइनल में पहुंचाया

न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले टेस्ट मैच में रोमांचक मुकाबले में दो विकेट से हरा दिया. न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 285 रन का लक्ष्य था, केन विलियमसन के नाबाद 121 रन और डेरेल मिशेल के 81 रन की मदद से न्यूजीलैंड ने इस लक्ष्य को आखिरी ओवर के आखिरी बॉल पर हासिल कर लिया. आखिरी ओवर में जीत के लिए आठ रन बनाने थे, जिसके लिए न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला.

न्यूजीलैंड का आखिरी ओवर में जीत के लिए आठ रन चाहिये थे. शुरुआती दो गेंद पर दो रन बनाने के बाद तीसरी गेंद पर मैट हेनरी (चार) रन आउट हो गये। वैगनर चोटिल होने के कारण स्थानीय अस्पताल में थे लेकिन मैच में रोमांच बढ़ने के साथ ही वह मैदान में लौटे और जब क्रीज पर उतरे तो टीम को तीन गेंद में पांच रन की जरूरत थी.

विलियमसन ने इसके बाद चौका जड़ा लेकिन अगली गेंद पर रन लेने से चूक गये. इसके बाद आखिरी गेंद पर टीम को एक रन की जरूरत थी। विलियमसन शॉट गेंद को खेलने से चूक गये लेकिन उन्होंने दूसरी छोर पर क्षेत्ररक्षक द्वारा विकेट की गिल्लियां बिखेरने से पहले दौड़कर रन पूरा कर टीम को जीत दिला दी.

