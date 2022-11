भारत और न्यूजीलैंड के बीच नेपियर में खेला गया तीसरा टी20 मैच टाई पर खत्म हुआ. न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 160 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी, न्यूजीलैंड के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने नौ ओवर में 75 रन बनाए थे, तभी बारिश की वजह से खेल रोकना पड़ा. डकबर्थ लुईस नियम से दोनों टीमें बराबरी पर थी. बारिश से आगे का खेल नहीं हो सका और मैच को टाई घोषित कर दिया गया.

न्यूजीलैंड के लिए इस मैच में ग्लेन फिलिप्स ने आतिशी बल्लेबाजी की. फिलिप्स ने 33 गेंद में 54 रन की पारी खेली. अपनी पारी में फिलिप्स ने पांच चौका और तीन छक्का लगाया. मगर 15वें ओवर में लगाया फिलिप्स का छक्का काफी शानदार था. 14वें ओवर की पांचवीं गेंद पर फिलिप्स ने एक ताकतवर शॉट लगाया और गेंद डीप स्कवेयर लेग के ऊपर से जाते हुए स्टेडियम की छत पर जा गिरी. भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर लगे इस छक्के को भारतीय फील्‍डर सिर्फ देखते रह गए. सोशल मीडिया पर भी इस छक्के की तारीफ हो रही है.फिलिप्स के छक्के का यह वीडियो तेजी से शेयर भी किया जा रहा है.

a SIX so good by Phillips, you have to watch it on ?! ?

For more outstanding action from the 3rd #NZvIND T20I, LIVE & EXCLUSIVE on Prime Video: https://t.co/Alcf9enTYg#NZvINDonPrime #CricketOnPrime pic.twitter.com/i7APII4RyY

— prime video IN (@PrimeVideoIN) November 22, 2022