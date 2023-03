VIDEO: हार्दिक पांड्या ने कराई टीम इंडिया की वापसी, तीन प्रमुख बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन

भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम वनडे सीरीज के तीसरे मैच में आज आमने-सामने है. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है. ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया को शानदार शुरुआत दिलाई, मगर हार्दिक पांड्या ने तीन विकेट लेकर टीम इंडिया की मैच में वापसी कराई है. हार्दिक पांड्या ने ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ और मिशेल मार्श का विकेट झटका.

ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श की जोड़ी भारत के लिए खतरनाक साबित हो रही थी, मगर पांड्या ने 11वें ओवर में भारत को पहली सफलता दिलाई. ट्रेविस हेड ने पांचवें स्टंप की लेंथ गेंद को कट किया और थर्ड मैन पर मौजूद कुलदीप यादव ने बाएं की तरफ दौड़ते हुए कैच को लपक लिया. ट्रेविस हेड ने 33 रन बनाए.

इसके बाद 13वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने स्टीव स्मिथ को अपना शिकार बनाया. पांड्या के ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ गेंद को स्मिथ ने कवर की तरफ खेला था लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर राहुल के दस्तानों में समा गई. इस सीरीज में दूसरी बार स्टीव स्मिथ पांड्या का शिकार बने हैं. वहीं ओवरऑल आठ मैच में पांच बार वह स्मिथ को आउट कर चुके हैं. इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद (छह बार) ने सबसे ज्यादा बार स्टीव स्मिथ को आउट किया है. स्टीव स्मिथ खाता नहीं खोल सके.

.@hardikpandya7 picks up two quick wickets as Travis Head and Steve Smith depart.