टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से वापस फॉर्म में लौट आए हैं. टी-20 विश्व कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल में हार्दिक पांड्या ने विस्फोटक पारी खेली. उन्होंने 29 गेंद में अर्धशतक जड़ा.

हार्दिक पांड्या जब बल्लेबाजी करने आए थे तो टीम इंडिया का स्कोर तीन विकेट पर 75 रन था. हार्दिक ने इसके बाद विराट कोहली के साथ 61 रन की साझेदारी की. हार्दिक ने 32 गेंद में 63 रन बनाए. अपनी पारी में उन्होंने चार चौके और पांच छक्के लगाए. हार्दिक की इस विस्फोटक पारी की बदौलत भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 169 रन का टारगेट रखा. भारतीय टीम ने अंतिम तीन ओवर में 47 रन बनाए.

Hardik Pandya top-scored for #TeamIndia & was our top performer from the first innings of the #INDvENG #T20WorldCup semi-final. ? ?

A summary of his batting display ? pic.twitter.com/DEhRaLdsZu

— BCCI (@BCCI) November 10, 2022