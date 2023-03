हार्दिक पांड्या ने स्टीव स्मिथ को ऐसे फंसाया, केएल राहुल का मिला साथ, देखें वीडियो

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. मिशेल मार्श की विस्फोटक पारी से ऑस्ट्रेलिया ने शानदार शुरुआत की है. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ इस मैच में बड़ी पारी नहीं खेल सके और सिर्फ 22 रन की पारी खेलकर भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या का शिकार बने. हार्दिक पांड्या ने चौथी बार स्टीव स्मिथ को वनडे मैच में आउट किया है.

इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद (छह बार) ने सबसे ज्यादा बार स्टीव स्मिथ को आउट किया है. हार्दिक पांड्या दूसरे नंबर पर हैं. भारतीय गेंदबाज उमेश यादव और मोहम्मद शमी ने भी स्टीव स्मिथ को तीन-तीन बार आउट किया है.

पहले वनडे मैच में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने 13वें ओवर में स्टीव स्मिथ को अपना शिकार बनाया. ओवर की तीसरी बॉल जो लेंथ बॉल थी और वह लगभग पांचवें स्टंप पर थी. स्टीव स्मिथ ने इस गेंद को खड़े- खड़े शरीर से दूर खेला. गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पहली स्लिप की तरफ गई, मगर विकेटकीपर केएल राहुल ने फुर्ती दिखाई और अपने दोनों दस्तानें दाईं तरफ लाया और गेंद को लपक लिया.

