WPL 2023: हरमनप्रीत कौर ने सिर्फ एक हाथ से लपका लीग का सबसे बेहतरीन कैच, देखें वीडियो

विमेंस प्रीमियर लीग 2023 में शनिवार को मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स की टीमें आमने- सामने है. यूपी वॉरियर्स की टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस को 127 रन के स्कोर पर समेट दिया. मुंबई की पारी के जवाब में यूपी वॉरियर्स ने खराब शुरुआत की. दूसरे ओवर में ओपनर देविका वैद्य हीली मैथ्यूज की गेंद पर स्लिप में हरमनप्रीत कौर को अपना कैच दे बैठीं. हरमनप्रीत कौर के इस कैच को सोशल मीडिया यूजर्स लीग का बेस्ट कैच बता रहे हैं.

दूसरे ओवर की पहली बॉल को हीली मैथ्यूज ने ऑफ साइड के बाहर फेंका, जिस पर यूपी वॉरियर्स की ओपनर देविका वैद्य ने बल्ला लगाया. गेंद स्लिप में गई और स्लिप में अलर्ट मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपनी दाईं तरफ डाइव लगाई और एक हाथ से इस कैच को लपक लिया.

WHAT. A. CATCH ??@mipaltan wanted an early wicket and they have got one, courtesy of a sharp catch from captain @ImHarmanpreet ??