साउथैम्टन: जोस बटलर के लिए इंग्लैंड की सीमित ओवरों की कप्तानी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। न सिर्फ इंग्लैंड को मैच हारना पड़ा बल्कि बल्ले से भी वह कुछ खास नहीं कर पाए। बटलर इस मैच में गोल्डन डक का शिकार हुए और भारत ने साउथैम्पटन में खेला गया यह मैच 50 रन से जीता। इसके साथ ही तीन टी20 इंटरनैशनल मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त ले ली है।

बटलर को हाल ही में इयॉन मॉर्गन से कप्तानी ली है। वह भुवनेश्वर कुमार का शिकार बने। भुवी ने अपनी कातिलाना इनस्विंगर से इंग्लिश कप्तान को बोल्ड कर दिया।

बटलर ने अंदर आती इस गेंद को फ्लिक करने की कोशिश की। वह पूरी तरह चूक गए और गेंद उनके पैड से टकराकर लेग स्टंप पर जाकर लगी। यह सीमित ओवरों के फॉर्मेट में बतौर कप्तान सात पारियों में बटलर का चौथा डक है।

BOWLED!

Bhuvneshwar Kumar gets the big wicket, Jos Buttler gone for duck ? #ENGvIND pic.twitter.com/NClQLHXFgp

— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) July 7, 2022