टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाजी के साथ-साथ अब गेंदबाजी में अपने हुनर को मांजने में लगे हैं। इंग्लैंड में ससेक्स काउंटी के लिए खेलते हुए वह लेग स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं। काउंटी चैंपियनशिप डिविजन टू में लीस्टरशर के लिए खेलते हुए मैच के तीसरे दिन (13 जुलाई) को उन्होंने लेग स्पिन गेंदबाजी की।

एजबेस्टन टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद पुजारा एक बार फिर काउंटी टीम के साथ जुड़ गए हैं। एजबेस्टन टेस्ट में उन्होंने 13 और 66 रन बनाए। इंग्लैंड ने 1 से 5 जुलाई के बीच खेला गया यह टेस्ट मैच 7 विकेट से जीता था।

बुधवार को ससेक्स ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें 34 साल के पुजारा मुकाबले में गेंदबाजी कर रहे हैं। इस वीडियो के साथ कैप्शन दिया है- ‘चेतेश्वर पुजारा की गेंदबाजी का एक ओवर।’

An over of @cheteshwar1 bowling. ? pic.twitter.com/I4PdyeCxCx

— Sussex Cricket (@SussexCCC) July 13, 2022