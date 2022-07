डरहम: इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मंगलवार को डरहम में खेला गया बेन स्टोक्स का आखिरी वनडे इंटरनैशनल मुकाबला था। इंग्लैंड को इस मैच में 62 रनों की शिकस्त का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रासी वेन डर डुसां की शानदार सेंचुरी की मदद से 5 विकेट पर 333 रन का बड़ा स्कोर बनाया।

येनमेन मलान ने भी 57 रन की पारी खेली। इसके जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 46.5 ओवर में 271 पर आउट हो गई। जो रूट ने 86 और जॉनी बेयरस्टो ने 63 रन बनाए। बेयरस्टो और जेसन रॉय ने पहले विकेट के लिए 102 रन जोड़कर इंग्लैंड को मजबूत शुरुआत दी। लेकिन रॉय (43) के आउट होने के बाद इंग्लिश पारी ने लगातार विकेट खोए।

सबकी नजरें अपना आखिरी एकदिवसीय मैच खेल रहे बेन स्टोक्स पर थीं। स्टोक्स हालांकि अपने आखिरी वनडे में कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 5 रन बनाकर एडम मार्करम की गेंद पर LBW हो गए। वह गेंदबाजी में भी नाकाम रहे और 5 ओवरों में 44 रन देकर उनके साथ कोई सफलता नहीं लगी।

