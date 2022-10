नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार कटरीना कैफ ने भारतीय टीम के पूर्व खिलाडी़ हरभजन सिंह के साथ क्रिकेट खेला. उन्होंने हरभजन की गेंदों पर चौके-छक्के भी लगाए. कटरीना रविवार (30 अक्टूबर) अपनी फिल्म Phone Bhoot के प्रमोशन के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत और साउथ अफ्रीका के प्री-मैच शो में आई थीं.

PhoneBhoot की यह अदाकारा पीले आउटफिट में काफी सुंदर लग रही थीं. उन्होंने भारत के इस दिग्गज स्पिनर की गेंदों पर कुछ चौके लगाए और एक छक्का भी जड़ा. कटरीना स्टार स्पोर्ट्स के स्टूडियो में अपनी आने वाली फिट का प्रमोशन करने पहुंची थीं. उनके साथ सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर भी थे. ये दोनों फील्डर की भूमिका में थे. यह फिल्म 4 नवंबर को रिलीज होगी.

