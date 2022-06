लीस्टर: चेतेश्वर पुजारा ने इंग्लिश काउंटी ससेक्स के लिए जबर्दस्त बल्लेबाजी की। उन्होंने सिर्फ पांच मैचों में 720 रन ठोक दिए। इसके बाद उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ 1-5 जुलाई के बीच खेले जाने वाले टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया। पुजारा काफी समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे थे और इसी वजह से उन्हें टीम से बाहर भी होना पड़ा था। लेकिन काउंटी क्रिकेट में रन बनाने के बाद उन्हें भारतीय टीम में जगह मिल गई। हालांकि, टेस्ट मैच से पहले वॉर्म-अप मुकाबले में पुजारा एक बार फिर निराश होकर लौटे।

असल में भारतीय टीम लीस्टरशर के खिलाफ चार दिन का टेस्ट मैच खेल रही है। इसमें लीस्टरशर की टीम में पुजारा के अलावा जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर भी खेल रहे हैं। टीम इंडिया का प्रयास महामुकाबले से पहले अपनी तैयारियों को दुरुस्त करना व हर खिलाड़ी को मौका देना है।

