मेलबर्न: यह विराट कोहली के मैजिक की शाम थी. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ने कोहली का साम्राज्य देखा. कोहली के बल्ले की धार देखी. विकेट गिर रहे थे. 10 ओवरों में भारत का स्कोर 4 विकेट पर 45 रन था. रनों का दबाव था. और इस सबसे बढ़कर सामने पाकिस्तान था. लेकिन कोहली डटे रहे और टीम इंडिया को मैच जिताकर ही लौटे. भारत को आखिरी तीन ओवरों में 48 रन की जरूरत थी. कोहली आखिर तक लड़े और भारत को जीत दिलाई. पूर्व भारतीय कप्तान ने 53 गेंद पर 82 रन बनाए. जीत के बाद कोहली की दहाड़ बता रही थी कि यह जीत कितनी बड़ी है.

जैसे ही मैच खत्म हुआ कप्तान रोहित शर्मा दौड़कर मैदान पर आए और उन्होंने विराट को गोद में उठा लिया. दोनों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी. हार्दिक ने भी कोहली को गले लगाया. हार्दिक पंड्या की आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते थे.

Virat Kohli ?

Take a Bow legend. Unbelievable Player Unbelievable knock!

Greatest Ever Batsman, NO more Debate No Means NO #INDvPAK #T20WorldCup pic.twitter.com/zgZch1UFMc

