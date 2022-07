त्रिनिदाद: भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे वनडे इंटरनैशनल में 119 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया। इस मैच में भारतीय टीम के नायक रहे शुभमन गिल। इस युवा बल्लेबाज ने नाबाद 98 रन की पारी खेली। भारत ने 36 ओवर में तीन विकेट पर 225 रन बनाए। इसके बाद वेस्टइंडीज को 35 ओवरों में 257 रन का लक्ष्य मिला। कैरेबियाई टीम 137 रन पर ऑल आउट हो गई।

गिल की बात करें तो वह अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के शतक से सिर्फ दो रन दूर रह गए। बारिश के चलते वह अपना शतक पूरा नहीं कर पाए। अपनी 98 ही गेंदों का सामना किया और सात चौके और दो छक्के लगाए। गिल ने एक छक्का तो ऐसा लगाया जो मैदान के बाहर जाकर गिरा। 104 मीटर यह लंबा यह छक्का मैदान के बाहर जाकर गिरा।

