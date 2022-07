नई दिल्ली: भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव ने मिडलसेक्स के लिए अपना पहला विकेट हासिल किया है। काउंटी चैंपियनशिप डिविजन टू में वॉरसेस्टरशर के खिलाफ 11 जुलाई को यादव ने यह विकेट हासिल किया।

यादव बचे हुए 2022 काउंटी सीजन के लिए टीम के साथ जुड़े हैं। उन्हें पाकिस्तानी पेसर शाहीन शाह अफरीदी के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। अफरीदी पाकिस्तानी टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर हैं।

34 वर्षीय उमेश ने मंगलवार को अपना डेब्यू किया। उन्होंने वॉरसेस्टरशर के बाएं हाथ के बल्लेबाज टेलर कॉर्नेल को बोल्ड कर अपनी पहली कामयाबी हासिल की। टेलर ने 11 रन बनाए। कॉर्नेल ने गेंद को डिफेंस करने की कोशिश की लेकिन वह रफ्तार से चकमा खा गए। गेंद उनके डिफेंस को धता बताते हुए विकेटों से जा टकराई।

मिडलसेक्स के आधिकारिक ट्विटर हेंडल ने वीडियो शेयर किया है जिसमें उमेश यादव अपना पहला विकेट हासिल कर रहे हैं। इस वीडियो के साथ कैप्शन दिया गया है- ‘यादव ने स्टंप को हवा में उड़ाया। देखिए मिडलसेक्स की जर्सी में उमेश यादव का पहला विकेट। इस सीजन में ऐसे कई विकेट आएंगे।’

— Middlesex Cricket (@Middlesex_CCC) July 11, 2022