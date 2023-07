भारत के वेस्टइंडीज दौरे की आधिकारिक शुरुआत 12 जुलाई से होगी. लेकिन उससे पहले टीम इंडिया आपस में ही मैच खेलकर प्रैक्टिस कर रही है. इस मैच में विराट कोहली का बल्ला शांत रहा. यह वेस्टइंडीज दौरे पर भारतीय टीम का पहला प्रतिस्पर्धी मैच था. बुधवार को टीम के खिलाड़ियों ने आपस में ही मुकाबला खेला.

इस मैच में कोहली एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर बल्ला अड़ाते हुए नजर आए. इसी वजह से वह आउट भी गए. वह इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए.

बाएं हाथ के पेसर जयदेव उनादकट ने पहले ओवर द विकेट कुछ गेंद फेंकी. इसके बाद वह राउंड द विकेट आए और ऑफ स्टंप के बाहर एक गुड लेंथ गेंद फेंकी. विराट ने इस गेंद का पीछा किया. गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप फील्डर ने आसान सा कैच लपका.

Virat kohli is dismissed to unadkat in the practice match. pic.twitter.com/GNGKzrRpyd

— MOHIT SHUKLA (@MohitShukla1030) July 5, 2023