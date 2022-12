पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच रावलपिंडी में तीन मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 657 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम ने अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक के शतक से अच्छी शुरूआत की है. खेल के तीसरे दिन का लंच होने तक पाकिस्तान ने तीन विकेट पर 298 रन बनाए हैं. मैच के दौरान इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट बॉल की चमक बरकरार रखने के लिए कुछ ऐसा करते दिखे, जिसे देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी.

दरअसल जो रूट ने बॉल की चमक को बनाए रखने के लिए स्पिनर जैक लीच की हेड का सहारा लिया. जो रूट ने गेंद को कुछ सेकंड तक जैक लीच के हेड पर घुमाया. रूट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पाकिस्तान क्रिकेट ने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि जो रूट अनोखे तरीके से जैक लीच की मदद से बॉल की चमक बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं.

यहां देखें वीडियो:

“Absolutely ingenious!”

Root finds a unique way of shining the ball with the help of Leach ??#PAKvENG | #UKSePK pic.twitter.com/mYkmfI0lhK

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 3, 2022