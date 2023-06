VIDEO: जो रूट ने रिवर्स स्कूप से लगाया छक्का, हक्के-बक्के रह गए गेंदबाज स्कॉट बोलांड

एशेज सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने-सामने है. जैक क्राउली, जॉनी बेयरस्टो और जो रूट के अर्धशतक से इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार शुरूआत की है. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने एक बार फिर शानदार पारी खेली. उन्होंने इस मैच में 59वां अर्धशतक जड़ा. रूट ने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्कॉट बोलांड की गेंद पर रिवर्स स्कूप के जरिए छक्का लगाया. रूट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जो रूट ने इस मैच में हैरी ब्रूक के साथ अर्धशतकीय और जॉनी बेयरस्टो के साथ शतकीय साझेदारी की. रूट ने पारी के 53वें ओवर में स्कॉट बोलांड की गेंद पर रिवर्स स्कूप से छक्का लगाया. बोलांड की फुलर ऑफसाइड की गेंद पर रिवर्स स्कूप से सिक्स जड़ दिया. इस शॉट के बाद गेंदबाज स्कॉट बोलांड भी हैरान रह गए.

यहां देखें वीडियो

Anyone know what Rooty had for tea? ?

He RAMPS Scott Boland for six! ?

We'll have what he's having! ? #EnglandCricket | #Ashes pic.twitter.com/ajXQi3biYK

