भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज की शानदार शुरुआत की। गुरुवार को खेले गए सीरीज के पहले मैच में भारत ने मेजबान टीम को 10 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और जिम्बाब्वे को 189 रन पर ऑल आउट कर दिया। इसके बाद सलामी जोड़ी शिखर धवन और शुभमन गिल ने धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी।

करीब छह महीने बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने जिम्बाब्वे के टॉप ऑर्डर को अपनी गेंदबाजी से काफी परेशान किया। उन्होंने तीन विकेट हासिल किए। इसके अलावा अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी तीन विकेट लिए। भारत के लिए धवन ने 81 और गिल ने 82 रन की पारी खेली।

इस दौरे पर भारतीय टीम ने कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया है। इसमें रोहित शर्मा भी शामिल हैं। ऐसे में टीम की कमान केएल राहुल के हाथों में है। राहुल भी चोट से वापसी कर रहे हैं और इस साल उन्होंने काफी क्रिकेट मिस किया है। इस साल फरवरी के बाद वह पहली बार भारतीय जर्सी में हैं। ऐसा माना जा रहा था कि केएल राहुल की वापसी के बाद शुभमन गिल को नंबर तीन पर बल्लेबाजी करनी होगी लेकिन राहुल ने गिल और धवन की जोड़ी के साथ ही जाने का फैसला किया।

KL Rahul took out the Chewing Gum from his Mouth before National Anthem. #KLRahul #ZIMvIND pic.twitter.com/OxH9VO6J7A

— KL Siku Kumar (@KL_Siku_Kumar) August 18, 2022