लखनऊ के अटल विहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच खेला गया. इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर के अर्धशतक की मदद से भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 250 रन का लक्ष्य रखा. इस मैच में ऑलराउंडर एडम मार्क्रम पर नजरें थी, मगर एडम मार्क्रम खाता भी नहीं खोल सके. कुलदीप यादव की मैजिक बॉल ने एडम मार्क्रम को बोल्ड कर दिया.

कुलदीप ने तीसरी बार मार्क्रम को बनाया शिकार:

यह पहला मौका नहीं है, जब एडम मार्क्रम को कुलदीप यादव ने चलता किया है. कुलदीप यादव चार मैच में तीन बार मार्क्रम को अपना शिकार बना चुके हैं. अफ्रीका के बल्लेबाज ने अपने वनडे करियर में 7 ऐसे मैच खेले हैं जिसमें कुलदीप यादव भी खेल रहे थे. इन 7 मैच में से सिर्फ 4 मैच में उन्होंने कुलदीप का सामना किया और इन 4 में से 3 मैच में भारतीय स्पिनर ने उन्हें अपना शिकार बनाया है.

Absolute Beaut! ? ?@imkuldeep18 gets Aiden Markram out with a ripper! ? ? #TeamIndia

Follow the match ▶️ https://t.co/d65WZUUDh2

Don’t miss the LIVE coverage of the #INDvSA match on @StarSportsIndia. pic.twitter.com/KMajjtsA67

— BCCI (@BCCI) October 6, 2022