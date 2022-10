वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो टी20 इंटरनैशनल मैचों की सीरीज के पहले मैच में 9 विकेट पर 145 रन का स्कोर बनाया. कैरारा ओवल, बुधवार को क्वीसलैंड में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. वेस्टइंडीज के लिए सलामी बल्लेबाज काइली मेयर्स ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए.

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मिशेल स्टार्क के पहले ही ओवर में दो चौके जड़े. इसके बाद अगले ओवर में जोश हेजलवुड के ओवर में भी दो चौके लगाए.

लेकिन उनके बल्ले से निकला एक शॉट जो सुर्खियां बटोर रहा है वह कैमरून ग्रीन के बल्ले से निकला. दाएं हाथ के पेसर ने एक शॉर्ट पिच गेंद फेंकी जो टप्पा खाने के बाद बाहर निकली. मेयर्स ने बाईं टांग को हटाते हुए जगह बनाई और गेंद को बैकफुट से ऑफ साइड पर खेल दिया. इस शॉट का टाइमिंग इतना शानदार था कि गेंद सीधा छह रन के लिए गई. गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के पार गई. बल्ले से शॉट लगते ही कॉमेंटेटर्स भी हैरान रह गए. मेयर्स का यह छक्का 105 मीटर लंबा गया.

WOW!

Incredible six from Mayers – over cover! #AUSvWI pic.twitter.com/xBEaPYgFzN

— cricket.com.au (@cricketcomau) October 5, 2022