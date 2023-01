ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच सिडनी में खेले जा रहे तीसरे और आखिरी टेस्ट में एक दिलचस्प घटना देखने को मिली। पहले दिन मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। डेविड वॉर्नर के रुप में पहला विकेट महज 12 रन के टीम स्कोर पर गिर गया।

तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मार्नस लाबुशेन जिन्होंने मैदान पर ही सिगरेट पीने का इशारा कर सभी को चौंका दिया। लाबुशेन ने पवेलियन की ओर ये इशारा किया और कुछ ही पलों में मैदान पर लाइटर भी पहुंच गया। इसके बाद लाबुशेन लाइटर से आग सुलगाते नजर आए जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

दरअसल, मार्नस लाबुशेन सिगरेट पीने का ये इशारा पवेलियन में बैठे अपने साथी खिलाड़ियों की ओर किया। उन्होंने इशारे से एक सिगरेट लाइटर मैदान पर लाने को कहा। इसके बाद मैदान पर लाइटर पहुंचा दिया गया। लाइटर मिलते ही लाबुशेन अपने हेलमेट की मरम्मत करने में जुट गए।

Labuschagne asking for Lighter for some repair work in helmet. pic.twitter.com/ueJsfOynRC

